Талантливая российская молодёжь: Тюкавин лучше всех

Константин Тюкавин подписал новый контракт с московским «Динамо», забил победный гол в ворота казанского «Рубина» в последнем туре и выиграл титул лучшего молодого игрока национальной премии «Первая пятёрка». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает и анализирует, как сложилась дальнейшая карьера футболистов, которые одерживали победу в премии «Первая пятёрка» в последние годы.

Удачная полоса Тюкавина

Константин Тюкавин и впрямь набрал достойную для 21-летнего форварда форму: 8 голов за 17 поединков, 16 из которых он начинал в стартовом составе. Добавим к этому пять голевых передач. И это, похоже, не предел. Тюкавин подписал с родным «бело-голубым» клубом новый контракт, в котором в качестве отступных для европейских клубов указана стоимость в 20 млн евро. И сразу же отплатил столь важным голом в ворота «Рубина» и выигранной премией «Первая пятёрка», которая вручается лучшему молодому игроку сезона по версии РФС. «Динамо» должно быть довольно.

Четвёртый из «Динамо»

Тюкавин стал четвёртым представителем «Динамо», игрокам которого удавалось выигрывать столь престижную премию. Отметим, что «Первая пятёрка» берёт своё начало с 2002 года. Дебютантом среди «бело-голубых» был Кирилл Комбаров в далёком 2007 году. Через четыре года премию выиграл Александр Кокорин, а два года назад победителем стал Арсен Захарян. Спустя два года после получения звания «Лучшего молодого игрока» экс-форвард «Динамо» получил повышение и в карьере. Правда, пока что в «Реал Сосьедаде» не удаётся отличиться голевым действием. Зато Арсен сыграл в Лиге чемпионов и заработал неплохие отзывы от испанских СМИ. Стоит напомнить, что Захаряну всего 20 лет.

Самый молодой

Сергей Пиняев в прошлом сезоне заслуженно получил свою награду. Его футбол оценили не только на клубном уровне, когда он перебрался из «Крыльев Советов» в «Локомотив», но и в национальной сборной. Пиняев стал самым молодым дебютантом национальной команды, сыграв в возрасте 18 лет и 15 дней. К настоящему моменту за сборную России Пиняев сыграл уже 6 матчей, в которых забил один мяч. Ждём его переезда в Европу.

Отметим, что Сергей Пиняев – одно из самых ярких открытий прошлого сезона – набрал всего 317 очков в итоговом голосовании премии «Первая пятёрка». Захарян в 2021 году получил 445, а Тюкавин в нынешнем розыгрыше удостоился 418 очков. Рекорд же принадлежит Алану Дзагоеву. В 2008 году все 100 специалистов, которые принимали участие в голосовании, отдали футболисту ЦСКА первое место. Побить 500 голосов не получится даже теоретически, только повторить. А совсем недавно Алан Дзагоев объявил о завершении карьеры. Время неумолимо.

Самый дорогой

Самый дорогой на текущий момент игрок, который одержал победу в премии «Первая пятёрка» – голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов. 24-летний вратарь провёл за национальную сборную 12 матчей. Вероятно, что их было бы больше. Да и что-то подсказывает, что если бы не всем известные обстоятельства – Сафонов уже играл бы в Европе.

«Краснодар» славится своими воспитанниками. Но они выросли и готовятся штурмовать РПЛ. На очереди «Динамо», игроки которого получили премию «Первая пятёрка» дважды за три последних года. Молодёжь в чемпионате России есть, и это не может не радовать.

Победители премии «Первая пятёрка» последних пяти сезонов РПЛ и клубы, будучи игроками которых они получали награды

Год Игрок Клуб Текущая трансферная стоимость 2023 Константин Тюкавин «Динамо» 8 2022 Сергей Пиняев «Крылья Советов» 8 2021 Арсен Захарян «Динамо» 15 2020 Игорь Дивеев ЦСКА 7,5 2019 Матфей Сафонов Магомед-Шапи Сулейманов «Краснодар» 16 2

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