Бывший игрок «Локомотива» Динияр Билялетдинов после мероприятия, приуроченного к определению победителей профессионального конкурса «Магнит футбола», который проходит в этом году в рамках проекта РФС «Футбол в школе», в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о выступлении «Зенита» в нынешнем сезоне, золотой гонке и «Локомотиве».

- Удивились победе «Локомотива над «Зенитом»?

- «Железнодорожники» - молодцы. Надо отдать должное помощникам Галактионова, который был дисквалифицирован на этот матч. Они хорошо разобрались, регулировали игру. Команда еще и без Баринова осталась. Важно, чтобы у больших клубов в такой ситуации и с таким соперником, как «Зенит», не пропадал футбольный момент. А так настрой был хороший, игра очень грамотная. Тренерский штаб руководил командой на должном уровне, коммуницируя с Галактионовым. Это хороший знак. Значит, клуб имеет право претендовать на высокие позиции. А «Зенит» разочаровал в том плане, что он не смог перестроить игру, когда было надо. Возможно, питерцы думали, что им хватит одного плана на матч, потому что второго у них не оказалось.

- Это ошибка Семака?

- Это даже не ошибка. Просто, возможно, повлияло состояние футболистов, которые не выполняли требования тренерского штаба. Семак мог внести какие-то коррективы, просто их не выполнили. Третий гол вообще шикарный получился. Вроде все плотно, но так разыграть мяч для нашего чемпионата редкость. Тикнизян вырвался на простор и забил.

- Есть мнение, что Семак в принципе ошибся, выпустив такое количество бразильцев, которые некомфортно себя чувствуют в холодную погоду.

- Все знают, что они определяют рисунок игры. Поле вроде держало, не такое плохое было. А что касается холода, в Питере они тренировались в такую же погоду. Там тоже снежок уже лежит. Рано или поздно все равно игрок столкнется с подобными условиями, если он выступает в РПЛ. Просто надо уметь играть и все. Значит, у них это недостаточно получается на данный момент.

- У «Зенита» в этом сезоне уже шесть поражений в различных турнирах. Почему?

- Это многовато, конечно. Упор у них на одну сторону. Нужно реагировать по дистанции и вносить коррективы в тактический рисунок. А они его не меняют – любят владеть мячом, играют в средние и короткие передачи, много завязано на индивидуальные действия футболистов. Это не всегда срабатывает. Поэтому начинается падение стабильного результата.

- А вопрос мотивации не рассматриваете? Все ведь приедается.

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- Такое тоже бывает. Нужно налаживать внутренние механизмы. Так или иначе, «Зенит» в группе лидеров. Сейчас в чемпионате будет пауза и можно что-то скорректировать, усилиться. Опыт у тренерского штаба «Зенита» огромный. А вторая часть чемпионата всегда требует опыта. Если зимой все получится, они будут основными претендентами на золотые медали.

- Какие-то позиции у «Зенита» нуждаются в усилении?

- Ротация происходит не особо большая. Как бы мы не хвалили Барриоса, в опорной зоне нужен еще один футболист.

- А вратарская позиция?

- В этом плане «Зениту» тяжело, потому что он много играет с преимущество, и голкиперы зачастую остаются без дел. Поэтому концентрацию им трудно держать. Но «Зенит» ищет оптимальный вариант. Мы же видим ротацию на этой позиции.

- Основному вратарю команды Михаилу Кержакову уже 36 лет, плюс он допускает ляпы. «Зениту» нужен сильный первый номер?

- Все совершают ляпы. Определенное количество ошибок есть у каждого голкипера. Имеет ли смысл на полпути что-то менять, надо тоже хорошо подумать. Возможно, нужно перестать проводить ротацию в этой линии, даже несмотря на ляпы, и остановиться на одной кандидатуре.

- Пишут, что «Зенит» могут покинуть некоторые легионеры, Ренан, например.

- Он особо и не играет. Если кто-то уйдет, питерцы могут укрепиться другими футболистами. Но вопрос, как новички адаптируются. Одно дело прийти летом, в межсезонье, когда все хорошо, а другое – поехать сейчас на сборы, непонятно с кем играть товарищеские матчи, приехать в Питер и попасть на снежок. Можно заскучать.

- Российских топ-игроков стоит ожидать в «Зените»?

- Тогда других надо будет трудоустраивать тех, кто мало играет. Предположим, «Зенит» сейчас выдернет Миранчука. Это может быть усилением, но ему все равно надо будет доказывать на поле. Структура игры «Локомотива», где они выступал, и «Зенита», разная. У него пока не получается проявить себя в «Аталанте», и напрашивается, что он может зимой поменять команду.

- Вы верите, что он уйдет из «Аталанты» и вернется в Россию?

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- Я не знаю, есть ли у него интересные предложения. Может, он опять уйдет в аренду в итальянский клуб, потому что в прошлом году он неплохо ушел. Не знаю, в чем причина. Может ему стиль команды и тренера не подходит. Если будет возможность что-то поменять, думаю, он ей воспользуется. Миранчук должен играть.

- По вашим ощущениям, кто следующий может уехать в Европу из российских ребят?

- Сейчас там особо нас не ждут. Есть разные критерии оценки – сборная, еврокубки, но сейчас у нас этого нет.

- Поэтому Валерий Карпин и призывает уезжать играть за границу.

- А кто туда зовет? Кому ты там нужен? Плюс политический вопрос.

- Неужели у нас нет пяти-шести востребованных в Европе игроков?

- Восемьдесят процентов клубов, которые, может, и хотели бы кого-то взять, по политическим причинам не могут себе этого позволить. А ехать в условную Сербию?

- Кузяев уехал во Францию.

- Он уехал уже в зрелом возрасте, на опыте. Это имеет очень большое значение, потому что «Гавр» только вышел в Лигу 1, и ему нужны опытные игроки. А у Кузяева его вагон и маленькая тележка. Плюс он ушел бесплатно. Тюкавин без денег не уйдет, а в этих условиях никто 20 млн евро платить не будет. Если бы бесплатно, то команда уровня «Гавра» могла бы себе его позволить.

- А ситуация с Захаряном?

- Я обратил внимание на ребят: Сперцян, Захарян, Тикнизян. Может быть, это какая-то одна история с агентом. Захаряна долго вели. Думаю, что свои качества рано или поздно он раскроет. Дадут ли ему время? Надеюсь, дадут. Но это точечные вещи. А чтобы массово уезжали, никто там не нужен. Там, кстати, всегда играло всего несколько россиян. Любопытно, что если подумать, англичан тоже мало за рубежом выступает.

- Если возвращаться к «Локомотиву», он готов в этом чемпионате бороться за золото?

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- В прошлом году весеннюю часть «железнодорожники» прошли на чемпионском уровне. Если смогут и сейчас подготовиться так же, и сделают финишный спурт, тогда да.

- Кто в «Локомотиве» сейчас больше всего нравится?

- Глушенков. Импонирует, как он перемещается, под мяч открывается. Он мне чем-то напоминает раннего Головина. Думаю, что до его уровня может дорасти. Они похожи по телосложению, по манере движения, как ищут мяч. Есть креативные мысли. Глушенков может играть второго нападающего и смещаться во фланг. Мне нравится его прогресс. Тренер ему иногда дает паузу и видно почему.

- Почему?

- Не надо, чтобы к тебе привыкали. Иногда лучше выйти на замену посвежее. И тренер это видит. То же самое касается Пиняева. Он подседает где-то на 60-й – 65-й минуте, и чтобы не насиловать организм тренер его меняет.

Елена Григорьевская