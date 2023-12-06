Бояринцев — об игре в сильный мороз: «Надел перчатки, шапку — и вперёд, показывать искромётный футбол»

Экс-футболист московского «Спартака» Денис Бояринцев поделился комментарием об игре в сильный мороз.

Заключительный тур РПЛ перед зимней паузой пройдет 8-10 декабря, в эти дни в некоторых регионах температура воздуха может опуститься до минус 15 градусов.

По мнению Бояринцева, нет никаких проблем играть в такую погоду, ведь сейчас на всех стадионах есть поля с подогревом.

«Конечно, на качество футбола условия повлияют, но мы в свое время начинали и закачивали сезон на «кислых» полях. В морозе ничего катастрофического нет: надел перчатки, шапку — и вперед, показывать искрометный футбол», — заявил российский тренер «Матч ТВ».

Бояринцев отметил, что в детстве он несколько часов проводил на улице, играя в хоккей и футбол в минус 25, и у всех было все хорошо.

18-й тур РПЛ стартует 8 декабря матчем между «Локомотивом» и «Уралом», который пройдет в Москве. Старт поединка запланирован на 19:00 по мск.