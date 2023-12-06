Виталий Шитов: Надеюсь, у «Крыльев Советов» есть шансы занять призовое место

Игрок «Тюмени» Виталий Шитов оценил шансы «Крыльев Советов» попасть в тройку призёров текущего розыгрыша Российской премьер-лиги.

«Мне нравится их футбол, атакующий стиль. Будем болеть и надеяться, у них есть все шансы занять призовое место», - рассказал футболист в интервью Metaratings.ru. Также Шитов отметил, что его брат Владислав, выступающий в самарском клубе, рассказывал об интенсивности тренировок наставника команды Игоря Осинькина, что влияет на прогресс футболистов.

Напомним, что после 17-ти туров нынешнего сезона Российской премьер-лиги «Крылья Советов» находятся на четвёртом месте.