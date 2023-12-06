Масалитин: «Если бы Пиняева удалили, наверное, были бы правы»

Экс-футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался о не состоявшемся удалении нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева за фол на хавбеке «Зенита» Клаудиньо.

«Если бы его удалили, наверное, были бы правы. Очень сыграл грубо. Ну, дали желтую, значит, судья так трактовал», — заявил Масалитин «Газета.Ру».

Напомним, матч 17-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Зенитом» завершился домашней победой «железнодорожников» – 3:1.

В предстоящем туре РПЛ подопечные Михаила Галактионова будут принимать «Урал», а «сине-бело-голубые» сыграют на своем стадионе против «Пари НН». Матчи пройдут 8 и 9 декабря соответственно.