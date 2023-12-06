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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​В «Ахмате» высказались о премиальных за победу над «Спартаком»

06 Декабря 2023 • 19:49 Комментировать
Ахмат
...
Ростов
09.12 16:30

На выходных «Ахмат» обыграл «Спартак» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги с результатом 2:1. Ахмед Айдамиров, который занимает должность генерального директора грозненского клуба, ответил на вопрос по поводу премиальных для футболистов за эту победу.

«За победу над «Спартаком» никаких дополнительных премиальных не положено. У нас есть регламент, в котором прописаны премиальные за домашнюю и выездную победу. Это не зависит от соперника», - цитирует Айдамирова «Спорт-Экспресс».

Для «Ахмата» победа над «Спартаком» была первой в чемпионате России с начала сентября. На текущий момент команда Мирослава Ромащенко занимает в Премьер-лиге 13-е место, то есть находится в зоне стыковых игр.

В 2023 году «Ахмату» осталось провести один официальный матч. В субботу, 9 декабря, грозненцы будут принимать «Ростов».

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Евро-Футбол.Ру,
Ахмед Айдамиров Ахмат

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