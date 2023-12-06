Гранат не верит в изменения в российском футболе после возвращения системы «весна-осень»

Бывший футболист сборной России Владимир Гранат высказался о возможном возвращении отечественного футбола к системе «весна-осень».

«Я не думаю, что кардинально что-то изменится, потому что мы никак не можем на погоду повлиять. Я имею в виду кардинальное изменение по погодным условиям. А то, что будет удобнее всем лигам, конечно», – приводит слова Граната Metaratings.ru.

По его мнению, изначальное решение перевести российский футбол на систему «осень-весна» было выгодно для удобства выступления клубов в еврокубках.

Напомним, что с сезона-2011/12 розыгрыши Российской премьер-лиги проводятся по системе «осень-весна».