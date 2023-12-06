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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Андрей Федун призвал лучше составлять календарь РПЛ

06 Декабря 2023 • 19:23 Комментировать

Андрей Федун, который в своё время входил в состав директоров «Спартака», высказался по поводу проведения матчей чемпионата России зимой.

«У нас северная страна. Бывает один год хорошо, другой – плохо. Это вопрос к чиновникам, не ко мне. Прошлый год был удобный, тут пойди угадай. Конечно, лучше бы график делали, чтобы в это время играли где-то в Ростове или там в Чечне», - цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в воскресенье в Москве шёл сильный снег. Несмотря на погодные условия, в столице состоялись два матча Премьер-лиги – ЦСКА против «Ростова» (2:0) и «Локомотив» против «Зенита» (3:1).

В 2023 году в чемпионате России пройдёт ещё один тур. Его матчи растянутся на три дня – они состоятся 8, 9 и 10 декабря.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Федун РПЛ
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