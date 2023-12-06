​Матч «Локомотив» - «Урал» откроет Гена Букин

Гена Букин, персонаж из популярного сериала «Счастливы вместе», откроет матч 18-го тура Российской премьер-лиги между «Локомотивом» и «Уралом». О своём участии в активностях перед игрой сообщил актёр Виктор Логинов, который играл роль Букина.

«Привет. Меня зовут Виктор Логинов. Приглашаю тебя 8 декабря на матч «Локомотив» - «Урал». Во-первых, для того, чтобы посмотреть отличный футбол, а во-вторых, ты лично увидишь живую легенду отечественного футбола. Заинтриговал? Встретимся на стадионе «РЖД Арена», - слова Логинова приводит пресс-служба канала ТНТ.

По сюжету сериала «Счастливы вместе» Геннадий Букин является легендой екатеринбургского футбола. Герой много раз рассказывал, как он стал автором хет-трика в финальном матче турнира «Кожаный мяч». По словам Букина, его успешной карьере футболиста помешала женитьба.

Матч Премьер-лиги между «Локомотивом» и «Уралом» пройдёт в пятницу, 8 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Перед игрой символический удар по мячу должен нанести Гена Букин.