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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Радимов: Пиняева должны были удалить в матче с «Зенитом»

06 Декабря 2023 • 18:32 Комментировать

Экс-футболист «Зенита» Владислав Радимов считает, что питерский клуб по делу обратился в экспертно-судейскую комиссию по поводу момента с Сергеем Пиняевым в матче чемпионата России. По мнению Радимова, хавбек «Локомотива» должен был получить за фол против Клаудиньо карточку красного цвета.

«Сергей должен был получить красную карточку, сто процентов. Там был преднамеренный удар выше колена, когда игрок был без мяча. Там не было игрового эпизода», - цитирует Радимова Metaratings.

Напомним, что «Локомотив» обыграл «Зенит» на своём поле со счётом 3:1. На текущий момент московская команда занимает в турнирной таблице Премьер-лиги шестое место, а питерская – второе.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Владислав Радимов Сергей Пиняев ещё теги
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