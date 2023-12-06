​Севикян хочет в Европу – он не думает о смене клуба внутри РПЛ

Атакующий полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян не думает о возможном переходе в другой, более статусный клуб Российской премьер-лиги. Такой информацией располагает Metaratings.

По данным источника, приоритетным вариантом для 22-летнего Севикяна является переход в европейский клуб либо летом, либо уже этой зимой. «Пари НН» пока что предложений по Севикяну не получал, хотя сторона игрока контактирует с клубом из Европы.

Эдгар Севикян представляет «Пари НН» с лета 2022 года. С тех пор футболист провёл 39 матчей, в которых записал на свой счёт восемь голов и один голевой пас на партнёра.

На текущий момент «Пари НН» располагается на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата России.