Масалитин: «Как были болельщики беззащитны, так они и остались»

Бывший нападающий столичного «Спартака» Валерий Масалитин вспомнил обещания, данные при переходе российского футбола на систему «осень-весна».

«Нам обещали, когда мы переходили на «осень-весна», что будут хорошие стадионы с хорошими полями. Как были плохие поля, как ни справлялись они с дождём и снегом, так и остались. Как были болельщики беззащитны, так они и остались», — рассказал Масалитин в интервью «Газете.Ru». Также эксперт напомнил об обещании построить футбольные манежи, которое также не было выполнено.

Система «осень-весна» появилась в российском футболе, начиная с сезона-2011/2012.