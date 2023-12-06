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Масалитин: «Как были болельщики беззащитны, так они и остались»

06 Декабря 2023 • 18:03 Комментировать

Бывший нападающий столичного «Спартака» Валерий Масалитин вспомнил обещания, данные при переходе российского футбола на систему «осень-весна».

«Нам обещали, когда мы переходили на «осень-весна», что будут хорошие стадионы с хорошими полями. Как были плохие поля, как ни справлялись они с дождём и снегом, так и остались. Как были болельщики беззащитны, так они и остались», — рассказал Масалитин в интервью «Газете.Ru». Также эксперт напомнил об обещании построить футбольные манежи, которое также не было выполнено.

Система «осень-весна» появилась в российском футболе, начиная с сезона-2011/2012.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Масалитин
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