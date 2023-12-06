«Зенит» не будет продавать лидеров зимой

Руководство петербургского «Зенита» намерено сохранить ключевых легионеров во время зимнего трансферного окна.

По информации«Спорт-Экспресса», в руководстве «сине-бело-голубых» планируют оставить Нуралы Алипа, Дуглас Сантос, Вилмар Барриоса, Вендела, Клаудиньо и Матео Кассьерру. Сообщается, что эти игроки необходимы руководству для выполнения задачи на сезон по выигрышу Российской премьер-лиги и Кубка России. Также стало известно, что в клубе не намерены вносить серьёзные изменения в имеющийся ростер зимой.

Напомним, что после 17-ти туров чемпионата подопечные Сергея Семака находятся на втором месте в турнирной таблице.