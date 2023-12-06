«Зенит» не планирует усиление вратарской линии зимой

Руководство петербургского «Зенита» не планирует усиление вратарской линии во время зимнего трансферного окна.

По информации «Спорт-Экспресса», в клубе доверяют Михаилу Кержакову, Александру Васютину и Денису Адамову, не рассматривая вариант с повышением конкуренции. Сообщается, что слухи об интересе к 21-летнему голкиперу «Краснодара» Станиславу Агкацеву не являются правдивыми.

После 17-ти туров Российской премьер-лиги клуб из «Северной столицы» находится на втором месте в турнирной таблице, на два очка отставая от лидирующего «Краснодара». В субботу, 9 декабря, «сине-бело-голубые» проведут последний матч в 2023 году против «Пари НН».