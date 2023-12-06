Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Пименов поддерживает возвращение системы «весна-осень»

06 Декабря 2023 • 17:12 Комментировать (1)

Экс-игрок сборной России Руслан Пименов считает, что российскому футболу следует вернуться к системе «весна-осень».

По словам Пименова, при нынешней системе «осень-весна» футболисты теряют игровое время, имея два отпуска в году. Бывший футболист «Динамо» отметил, что при прежней системе результаты российских команд на международной арене были лучше.

«Что в СССР, что в России ЦСКА и «Зенит» выигрывали еврокубки, и сборная выступила на Евро-2008, выиграв «бронзу». С переходом на «осень-весна» результаты резко упали. Мы не берём наш чемпионат мира, там эмоционально здорово сыграли», - цитирует Пименова Metaratings.

Напомним, что сезон Российской премьер-лиги проводится по системе «осень-весна» с 2012 года. Переходным был сезон 2011/2012.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Руслан Пименов РПЛ
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Антидыня
06 Декабря 2023 в 17:17
Согласен, что минусы перевешивают плюсы.
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 06 Декабря
18:32 · Россия. Премьер-лига
​Радимов: Пиняева должны были удалить в матче с «Зенитом»
18:21 · Россия. Премьер-лига
​Севикян хочет в Европу – он не думает о смене клуба внутри РПЛ
18:20 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв: У «Спартака» боеспособный состав
18:03 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «Как были болельщики беззащитны, так они и остались»
17:58 · Россия. Премьер-лига
Масалитин оценил решение удалить Абаскаля за толчок Бериши
17:54 · Россия. Премьер-лига
Озбилиз: «Самый запоминающийся период в карьере — время в России»
17:52 · Россия. Премьер-лига
​Дасаев: «Кто такой Гинер?»
17:45 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» не будет продавать лидеров зимой
17:42 · Россия. Премьер-лига
«Сколько бы «Зенит» ни побеждал, всё равно на «Спартак» обращают больше внимания» — Виталий Шитов
17:33 · Россия. Премьер-лига
​«До фонаря»: Дасаев отреагировал на слова Гинера о том, что Акинфеев его превосходит
17:32 · Россия. Премьер-лига
Клаудиньо может пропустить матч с «Пари НН»
17:23 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» не планирует усиление вратарской линии зимой
17:12 · Россия. Премьер-лига
​Пименов поддерживает возвращение системы «весна-осень» 1
17:08 · Россия. Премьер-лига
Президент «Оренбурга» Еремякин: «Я считаю, что мы договорились по переходу Лукаса Веры в «Локомотив»
16:47 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов: «Поступок Бериши должен наказываться красной карточкой»
Все новости
Рекомендуем