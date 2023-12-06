​Пименов поддерживает возвращение системы «весна-осень»

Экс-игрок сборной России Руслан Пименов считает, что российскому футболу следует вернуться к системе «весна-осень».

По словам Пименова, при нынешней системе «осень-весна» футболисты теряют игровое время, имея два отпуска в году. Бывший футболист «Динамо» отметил, что при прежней системе результаты российских команд на международной арене были лучше.

«Что в СССР, что в России ЦСКА и «Зенит» выигрывали еврокубки, и сборная выступила на Евро-2008, выиграв «бронзу». С переходом на «осень-весна» результаты резко упали. Мы не берём наш чемпионат мира, там эмоционально здорово сыграли», - цитирует Пименова Metaratings.

Напомним, что сезон Российской премьер-лиги проводится по системе «осень-весна» с 2012 года. Переходным был сезон 2011/2012.