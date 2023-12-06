Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Президент «Оренбурга» Еремякин: «Я считаю, что мы договорились по переходу Лукаса Веры в «Локомотив»

06 Декабря 2023 • 17:08 Комментировать
Сочи
...
Оренбург
10.12 16:30

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин сообщил о договорённости с «Локомотивом» по переходу в стан «железнодорожников» полузащитника Лукаса Веры.

По словам Еремякина, «Оренбург» давно дал свой ответ по возможному трансферу и теперь ждёт дальнейших действий от «Локомотива».

«Я считаю, что мы договорились по переходу Лукаса Веры. Они приняли наше предложение, с их стороны должно что-то быть», — цитирует Еремякина Metaratings.

Ранее сообщалось, что зарплата Веры в новом клубе составит 600 тысяч евро в год.

В текущем сезоне 26-летний Вера провёл за «Оренбург» 17 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает аргентинца в 3 миллиона евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Оренбург Василий Еремякин Лукас Вера трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 06 Декабря
15:24
Балахнин: «Вероятность тренерских перестановок есть всегда»
05 Декабря
14:17
Агент высказался о будущем Маргасова в «Сочи»
11:34
Спортивный директор «Оренбурга» Андреев: «Пока никаких движений по уходу Веры нет»
11:04
Оганесян: «Интрига в РПЛ? Конечно, она есть»
10:15
​Стало известно, какие матчи РПЛ ближайшего тура покажет «Матч ТВ» в прямом эфире
04 Декабря
21:20
«Сочи» может выписать тренера из Венгрии
19:37
​Президент «Оренбурга» поддержал решение РПЛ не переносить тур
16:42
​В «Оренбурге» высказались о ситуации с последним зимним туром РПЛ
12:08
Оганесян считает, что «Оренбург» мог обыграть «Краснодар»
03 Декабря
16:47
​Весь 18-й тур РПЛ могут перенести 1
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СОЧИ ОРЕНБУРГ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 06 Декабря
17:12 · Россия. Премьер-лига
​Пименов поддерживает возвращение системы «весна-осень» 1
17:08 · Россия. Премьер-лига
Президент «Оренбурга» Еремякин: «Я считаю, что мы договорились по переходу Лукаса Веры в «Локомотив»
16:47 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов: «Поступок Бериши должен наказываться красной карточкой»
16:44 · Россия. Премьер-лига
​«Оренбург» готов продать любого игрока зимой – президент клуба
16:39 · Россия. Премьер-лига
​Агент Стаменича отреагировал на информацию об интересе «Зенита»
16:31 · Россия. Премьер-лига
​Названа зарплата Веры при переходе в «Локомотив»
16:28 · Россия. Премьер-лига
Шитов: «Я расстроен, что «Спартак» занимает такое место»
16:15 · Россия. Премьер-лига
​Овчинникова впечатляет игра Акинфеева
16:13 · Россия. Премьер-лига
Обляков: «Файзуллаев даже в обороне помогает»
15:58 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Краснодару» нужно любой ценой побеждать ЦСКА»
15:44 · Россия. Премьер-лига
Гладилин рассказал, почему РПЛ должна перейти на систему «весна-осень»
15:31 · Россия. Премьер-лига
​Акинфеев вспомнил, как начал играть под номером 35
15:26 · Россия. Премьер-лига
​Алексей Березуцкий рассказал о прозвище Акинфеева
15:24 · Россия. Премьер-лига
Балахнин: «Вероятность тренерских перестановок есть всегда»
14:52 · Россия. Премьер-лига
Мостовой — об извинениях Абаскаля: «Мне всё равно, кто там принёс, а кто не принёс извинения» 1
Все новости
Рекомендуем