Президент «Оренбурга» Еремякин: «Я считаю, что мы договорились по переходу Лукаса Веры в «Локомотив»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин сообщил о договорённости с «Локомотивом» по переходу в стан «железнодорожников» полузащитника Лукаса Веры.

По словам Еремякина, «Оренбург» давно дал свой ответ по возможному трансферу и теперь ждёт дальнейших действий от «Локомотива».

«Я считаю, что мы договорились по переходу Лукаса Веры. Они приняли наше предложение, с их стороны должно что-то быть», — цитирует Еремякина Metaratings.

Ранее сообщалось, что зарплата Веры в новом клубе составит 600 тысяч евро в год.

В текущем сезоне 26-летний Вера провёл за «Оренбург» 17 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает аргентинца в 3 миллиона евро.