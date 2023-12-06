​«Оренбург» готов продать любого игрока зимой – президент клуба

Василий Еремякин, занимающий должность президента «Оренбурга», ответил на вопрос о планах клуба на зимнее межсезонье.

«Всё зависит от того, кто уйдёт. У нас, безусловно, есть определённый список футболистов, кого мы рассматриваем для усиления. У нас предельно простая позиция – принимать предложения от других клубов. Продадим и отдадим любого», - цитирует Еремякина Metaratings.

На текущий момент, после семнадцати сыгранных туров, «Оренбург» располагается на 14-й позиции в турнирной таблице Премьер-лиги, то есть в зоне стыковых матчей. Зону прямого вылета команда опережает всего лишь на один зачётный балл.

В 2023 году «Оренбургу» осталось провести всего один матч. В воскресенье, 10 декабря, команда Давида Деограсии сыграет против «Сочи» на выезде.