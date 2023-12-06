​Агент Стаменича отреагировал на информацию об интересе «Зенита»

Агент Милан Дудич, который работает с полузащитником «Црвены Звезды» Марко Стаменичем, прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны «Зенита».

«Мне ничего об этом неизвестно. Никто из «Зенита» не связывался с нами. Но это дело двух клубов. Узнавать нужно у них», - цитирует Дудича Sport24.

21-летний Марко Стаменич выступает за «Црвену Звезду» с лета. Полузащитник является игроком национальной сборной Новой Зеландии. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Стаменича в 500 тысяч евро.

Добавим, что «Зенит» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.