​Названа зарплата Веры при переходе в «Локомотив»

Ожидается, что в зимнее трансферное окно полузащитник Лукас Вера сменит «Оренбург» на «Локомотив». По информации «Чемпионата», после перехода в стан «железнодорожников» заработная плата Веры составит 600 тысяч евро в год. Именно такую сумму стороны согласовали в ходе переговорного процесса.

Лукасу Вере 26 лет. В нынешнем сезоне аргентинец провёл за «Оренбург» 17 официальных матчей, в которых записал на свой счёт один гол и три результативных паса на партнёров.

На текущий момент «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, а «Локомотив» - шестое.