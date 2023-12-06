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Гладилин рассказал, почему РПЛ должна перейти на систему «весна-осень»

06 Декабря 2023 • 15:44 Комментировать
Локомотив Москва
...
Урал
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08.12 19:00

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о том, почему российскому футболу следует перейти на систему «весна-осень».

По мнению специалиста, не все регионы готовы к быстрой смене климатических условий, поскольку они не обладают подходящей инфраструктурой. Также Гладилин подчеркнул, что на качество футбола нынешняя система «осень-весна» никак не влияет.

«На качество футбола не влияет эта система, по которой мы сейчас играем. Для команд, которые играют в еврокубках, для них это делалось. 

Сейчас клубы, которые будут играть в еврокубках, они в состоянии готовиться где угодно. Могут и в Арабских Эмиратах, и в Турции, раньше такого не было. Сейчас эта идея устарела», — приводит слова Гладилина Vprognoze.ru.

После 17 туров РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», опережающий второй «Зенит» на два очка. Напомним, что в минувшие выходные возникло много споров относительно целесообразности проведения матчей в условиях снегопада.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Гладилин

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