Бывший главный тренер «Балтики», «Кубани», «Мордовии» и «Ротора» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался о выступлении московского «Спартака» и о главном тренере «красно-белых» Гильермо Абаскале.

- Многие говорят, что Абаскаль в матче с «Ахматом» опять выпустил неосновной состав. Но я не сторонник такой гипотезы. Думаю, Абаскаль и сам не знает, какой состав у него основной. Плюс ситуация с Джикией раскачивает лодку. Всё это не создаёт хорошую атмосферу внутри «Спартака», а брожение в команде мешает добиваться систематических результатов в преследовании своих целей. Задачу стать чемпионом там не объявляют – на мой взгляд, у «Спартака» есть задача попасть в тройку. Если болельщики и специалисты говорят про условную зону еврокубков, то это уже стелют соломку.

Нет системной игры у «Спартака», а есть шараханье, и это настораживает. Периодически команда выдаёт хорошие матчи и побеждает, но другие игры абсолютно проваливает, поэтому нельзя сказать, что машина работает стабильно. Вряд ли вообще кто-то может предсказать, чего ждать в каждом следующем матче от «Спартака» Абаскаля. Если тренер опытный, если он уже поработал с командами, которые ставили большие задачи, то он имеет определённые наработки по стабилизации игры в трудные моменты и поддержании её на длительном этапе. Но когда тренер приходит из юношеского футбола, если он никогда не работал с взрослыми командами под серьёзные задачи, то он не может перестроиться сразу. Наверное, у Абаскаля будет такой опыт, но уже после «Спартака».

А пока человек просто кайфует от тренировочного процесса, который он предлагает команде, от огромной зарплаты, от того шоу, в котором он принимает участие. Абаскалю нравится, когда все обсуждают его поведение и всё остальное. Но по эпизоду в Грозном я не считаю, что он сильно виновен. Любой нормальный мужчина на его месте поступил бы так же. То, что Абаскаль извинился за толчок в адрес Бериши, – молодец. Возможно, поэтому его дисквалификация будет меньше, чем могла бы быть.

Абаскаль радуется, когда находится в центре внимания всей футбольной России. Моё мнение – находится совершенно незаслуженно. Абаскаль на самом деле не представляет из себя серьёзного тренера – в отличие от того же Ивича, который брал Кубок Греции и выигрывал чемпионаты Израиля, а теперь показывает свой класс в «Краснодаре». Хорошую шутку про Абаскаля привёл один из моих товарищей: его приход в «Спартак» – это то же самое, как если бы «Ювентус» назначил главного тренера, после чего все начали бы искать в Интернете информацию, кто это такой, – рассказал Щербаченко.

Сегодня Гильермо Абаскаль извинился перед российским футболом за своё удаление в матче против «Ахмата».