Балахнин: «Вероятность тренерских перестановок есть всегда»

Бывший наставник «Ростова» Сергей Балахнин оценил вероятность тренерских перестановок по ходу зимней паузы в РПЛ.

По мнению Балахнина, многое будет зависеть от того, какие результаты покажут команды по итогам 18 туров. Эксперт считает, что в РПЛ есть ряд коллективов, не показывающих тот футбол, который от них ожидают руководители.

«Вероятность есть всегда, исключать нельзя такое. Всё может решиться после последнего тура перед зимней паузой. Как будут располагаться команды, какие у них будут перспективы», — цитирует Балахнина Vprognoze.ru.

Напомним, после 17 туров РПЛ турнирную таблицу замыкает «Сочи», который 3 декабря объявил об отставке Александра Точилина.