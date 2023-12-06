Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал резонансные высказывания бывшего главного тренера «Акрона» Евгения Калешина.

- Действующим игрокам вообще ничего не надо говорить на нефутбольные темы. И тренерам. Правильно Дзюба сказал, что не будет давать интервью журналистам, пока они не научатся уважать игроков. То же самое должны сказать и судьи. Что за вброс был перед игрой «Пари НН» – «Урал»? Якобы Турбину пообещали пять миллионов. Я не понял реакции РФС. Приехал Каманцев, посмотрел, ничего не обнаружил. А у Карпова поинтересовались, откуда он эту информацию взял?

Я помню, как в 2020 году написали чушь, что меня якобы арестовали в Латвии, а потом выпустили, и всё остальное. Я знаю того негодяя, кто это распространил и для чего. Время придёт. То было в год пандемии, когда из страны никто не выезжал и в страну никто не въезжал, из Краснодарского края даже не выезжали. Я не выходил из дома в Краснодаре.

Что касается Калешина, то я просто поражён этим человеком. Молодой тренер, достаточно хороший, есть у него определённые результаты. Он работает в футболе – так пусть обсуждает футбол. Пожалуйста, критикуй руководящие органы, которые занимаются Премьер-лигой, Первой лигой, Второй лигой. Но когда ты на всю страну говоришь, что развалили образование и армию, это что вообще такое?

Называет агентов паразитами, присосками… Он вообще нормальный человек? Корона у него на голове появилась, что ли? Я достаточно хорошо его знаю и просто удивлён. Он хоть законы спортивные знает? Пусть внимательно почитает, что сегодня может делать спортивная школа. Во всем мире и в любом виде спора есть агенты. Испокон веков так было. Кто-то помогал всегда людям, которые занимаются такой тяжёлой работой, как профессия футболиста.

Я считал Калешина грамотным человеком. А он возомнил о себе, что он никогда не может проиграть? Или «Акрон» у него был суперсумасшедшей командой? Значит, что-то не так он делал, когда они проигрывали. На каком основании он позволял себе оскорблять тренеров, чьи команды у «Акрона» выигрывали?

Да, не всё хорошо в нашем футболе. Но не настолько, чтобы вот такую грязь выливать. Что ж это Калешин не говорит про некоторых тренеров, которые не тренируют, а занимаются бухгалтерией? Я не его самого сейчас имею в виду. И почему он не говорит о том, на каких полях в Премьер-лиге играют? Зато он спешит в смешную Медиалигу, возглавляет сборную Первой лиги. Какая она сборная Первой лиги? Игроки «Динамо» Махачкала и ещё футболисты, захотевшие сыграть на пустом стадионе. Устроили там цирк, какая-то женщина вышла петь под фонограмму, все смеются. И тут появляется главный тренер Калешин…

Как он вообще дальше думает работать тренером? Как к нему будут относиться люди, когда он такой грязью поливает футбол в первую очередь? Можно подумать, он один такой умный, а все вокруг дураки сидят. Как бы ты ни проиграл, нужно держать себя в руках. Большие, великие тренеры проигрывали финалы чемпионатов мира и Лиги чемпионов, но такой грязи не выносили. Зачем Калешин стал себя так вести? Про него и так слышали, команда у него находилась в верхней части таблицы Первой лиги, в предыдущем розыгрыше Кубка далеко прошла, – отметил Стипиди.

В последнее время Калешин дал прессе несколько громких интервью, где критически высказался о положении дел в российском футболе и в стране.