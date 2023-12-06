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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Сколько ЦСКА получит за аренду Фукса – раскрыты условия новой сделки

06 Декабря 2023 • 14:21 Комментировать

В среду ЦСКА объявил о том, что «Атлетико Минейро» продлил аренду защитника Бруно Фукса до конца 2024 года. В соглашении прописана опция выкупа при достижении определённых условий.

Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», по новому соглашению за аренду Фукса ЦСКА получит 400 тысяч долларов. «Атлетико Минейро» будет обязан выкупить футболиста, если он проведёт 50% матчей или более. Сумма выкупа – 3 миллиона долларов. Если опция будет реализована, московские «армейцы» сохранят за собой 20% от суммы следующего трансфера.

ЦСКА сейчас готовится к гостевому матчу Премьер-лиги против «Краснодара». Команды сыграют в воскресенье, 10 декабря.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Атлетико Минейро Бруно Фукс ещё теги
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