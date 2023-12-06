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Канчельскис: «Слуцкому надо дальше лазить по деревьям и кошек ловить»

06 Декабря 2023 • 13:57 Комментировать

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказал свое мнение о бывшем наставнике московского ЦСКА Леониде Слуцком.

«Как говорил сам Слуцкий, он лазил по деревьям и ловил кошек. Ему надо дальше лазить по деревьям и кошек ловить. Вот и все. Ему за счастье повезло, что он работал в ЦСКА и сборной», - приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Напомним, что последним клубом в карьере Слуцкого был казанский «Рубин», из которого он ушел осенью прошлого года. У 52-летнего наставника есть опыт работы в Европе. Слуцкий тренировал английский «Халл Сити» и нидерландский «Витесс».

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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Андрей Канчельскис
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