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Журналист заявил, что Абаскаль не нужен испанским клубам

06 Декабря 2023 • 13:50 Комментировать

Испанский журналист Хосе Антонио Эспина высказался по поводу востребованности главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля в Ла Лиге.

«Я слежу за карьерой Абаскаля в «Спартаке». Интересуются ли Абаскалем клубы Ла Лиги или Сегунды? Насколько мне известно, нет. Сейчас испанские клубы в нем не заинтересованы», - передает слова журналиста «РБ Спорт».

Срок действующего контракта Гильермо с «красно-белыми» рассчитан до лета 2025 года.

После 17 туров нынешнего сезона РПЛ «Спартак» с 27 баллами занимает седьмое место в турнирной таблице.

«Спартак» принял решение по Абаскалю после скандала

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Гильермо Абаскаль
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