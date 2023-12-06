Смолов оценил сериал «Слово пацана»

Нападающий столичного «Динамо» Фёдор Смолов высказал свое мнение о нашумевшем в последнее время сериале «Слово пацана».

«Мне очень нравится сериал. Надеюсь, его не запретят. По крайней мере, до окончания первого сезона, что все серии выпустят. Надеюсь, досмотрим «Слово пацана», - передает слова футболиста «РБ Спорт».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги 33-летний бомбардир провел 16 поединков, записав на свой счет четыре забитых мяча и три результативные передачи. По итогам 17 туров «бело-голубые» занимают третье место в турнирной таблице чемпионата страны.