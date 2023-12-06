Стало известно, где «Спартак» поведёт зимний сбор

Главный тренер столичного «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, где «красно-белые» будут готовиться ко второй части сезона-2023/2024.

«Первые две недели - это отдых, а потом начнется нагрузка. Будем следить за всеми показателями. Между 15 и 20 января соберемся снова в Москве и отправимся на сборы в Дубай», - приводятся слова испанского тренера на официальном сайте «народной команды».

После 17 туров чемпионата России «Спартак» набрал 27 баллов и занимает седьмое место в турнирной таблице. В последней игре перед зимним перерывом «красно-белые» на своем поле встретятся с «Крыльями Советов».