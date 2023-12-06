Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игрок «Рубина» Иванов: «Я не сказал бы, что Бериша — самый провоцирующий игрок в РПЛ»

06 Декабря 2023 • 13:35 Комментировать
Ахмат
...
Ростов
09.12 16:30

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов поделился мнением о нападающем «Ахмата» Бернарде Берише, который в матче 17-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1) прыгнул двумя ногами в сторону главного тренера соперника Гильермо Абаскаля.

По мнению 37-летнего Иванова, сейчас футболисты играют более грязно, чем раньше. Однако игрок «Рубина» отметил, что Бериша является не самым провоцирующим футболистом лиги.

«Я не сказал бы, что Бериша самый провоцирующий. В РПЛ много футболистов играют грязно, просто кто-то это делает более грамотно, чем Бериша», — приводит слова Иванова Sport24.

В текущем сезоне 32-летний Бериша провёл за «Ахмат» 21 матч, забил один гол и отдал три результативные передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Олег Иванов Бернард Бериша Ахмат ещё теги

Новости по матчу

05 Декабря
21:10
Раскрыто будущее Ромащенко в «Ахмате»
18:55
Агент: «Мелёхину было бы интересно поиграть в Лиге чемпионов»
18:46
Мелёхиным интересуются клубы из Испании, Италии и Португалии
15:36
Агент Селюк: «В ближайшее время никаких новостей от меня по Конате не будет»
13:58
Журналист — о поступке Бериши в матче со «Спартаком»: «В Аргентине после такого была бы драка»
10:15
​Стало известно, какие матчи РПЛ ближайшего тура покажет «Матч ТВ» в прямом эфире
04 Декабря
14:42
Руслан Газзаев: «Для «Ахмата» все команды одинаковы, будь то «Спартак», «Зенит» или «Балтика»
13:59
Деменко – о конфликте Абаскаля с Беришей: «Удалять должны были обоих»
12:01
Щетинин — о матче с ЦСКА: «Разве в снег в футбол не играют?»
09:20
Богосавац рассказал о конфликте с Промесом
03 Декабря
16:47
​Весь 18-й тур РПЛ могут перенести 1
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АХМАТ РОСТОВ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 06 Декабря
14:08 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «Динамо» сто процентов поборется за чемпионство»
13:57 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Слуцкому надо дальше лазить по деревьям и кошек ловить»
13:56 · Россия. Премьер-лига
Бубнов: «Никакого преимущества у «Ахмата» в матче со «Спартаком» не было»
13:50 · Россия. Премьер-лига
Журналист заявил, что Абаскаль не нужен испанским клубам
13:44 · Россия. Премьер-лига
Смолов оценил сериал «Слово пацана»
13:39 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, где «Спартак» поведёт зимний сбор
13:35 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Рубина» Иванов: «Я не сказал бы, что Бериша — самый провоцирующий игрок в РПЛ»
13:22 · Россия. Премьер-лига
Акинфеев объяснил, почему стал вратарём
13:16 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль высказался о проведении матчей РПЛ в морозную погоду
13:16 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян: «Переход в европейский клуб — это шаг вперёд для любого футболиста»
13:14 · Россия. Премьер-лига
Быстров – о стыке Пиняева с Клаудиньо: «Однозначно красная»
13:08 · Россия. Премьер-лига
Быстров призвал вернуть систему «весна-осень» в РПЛ и Первой лиге
13:01 · Россия. Премьер-лига
Газзаев оценил скандальное поведение Абаскаля в Грозном
12:41 · Россия. Премьер-лига
Без «Спартака»: Газзаев назвал 5 претендентов на чемпионство в РПЛ
12:35 · Россия. Премьер-лига
Газзаев: «Зенит» закономерно проиграл «Локомотиву»
Все новости
Рекомендуем