Игрок «Рубина» Иванов: «Я не сказал бы, что Бериша — самый провоцирующий игрок в РПЛ»

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов поделился мнением о нападающем «Ахмата» Бернарде Берише, который в матче 17-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1) прыгнул двумя ногами в сторону главного тренера соперника Гильермо Абаскаля.

По мнению 37-летнего Иванова, сейчас футболисты играют более грязно, чем раньше. Однако игрок «Рубина» отметил, что Бериша является не самым провоцирующим футболистом лиги.

«Я не сказал бы, что Бериша самый провоцирующий. В РПЛ много футболистов играют грязно, просто кто-то это делает более грамотно, чем Бериша», — приводит слова Иванова Sport24.

В текущем сезоне 32-летний Бериша провёл за «Ахмат» 21 матч, забил один гол и отдал три результативные передачи.