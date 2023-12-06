Бывший форвард «Динамо» Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на извинения главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля после случая в Грозном.

«Дисквалификация всё равно будет. Все его простят. Конечно, никуда не годится с футболистами переходить в борьбу. Понятно, что провокации всегда в футболе есть и будут, даже Зидан попадался на них. Однако, Абаскаль сам себя наказал, но теперь он не повторит такое, потому что будет уже на опыте», — сказал Булыкин.

В матче 17-го тура РПЛ «Ахмат» - «Спартак» (2:1) полузащитник хозяев Бернард Бериша после забитого мяча своей команды побежал в сторону Абаскаля и прыгнул в его сторону двумя ногами. Испанец отреагировал на провокацию, после чего завязался конфликт между игроком и тренером.

6 декабря на YouTube канале «Спартака» Абаскаль извинился, попросив прощения перед российским футболом.