Акинфеев объяснил, почему стал вратарём

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, почему решил стать вратарем, а не полевым футболистом.

«Я не любил бегать никогда в жизни. И не люблю по сей день. И, наверное, все-таки что-то наверху есть, что меня подталкивало к этому» - передает слова Акинфеева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Акинфеев является воспитанником академии ЦСКА. За московскую команду 37-летний голкипер выступает с 2003 года.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги вратарь провел 14 поединков за «армейский» коллектив, в которых пропустил 19 мячей. В пяти матчах Игорь сохранил ворота на замке.