Абаскаль высказался о проведении матчей РПЛ в морозную погоду

Главный тренер столичного «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился мнением о проведении матчей чемпионата России в условиях снегопада и мороза. В рамках 18-го тура Премьер-лиги «красно-белые» примут самарские «Крылья Советов».

«Надеюсь, болельщики будут поддерживать нас. В такой игре это особенно важно. Думаю, благодаря эмоциям и горячей поддержке болельщиков мы сможем все преодолеть и добиться победы», - передает слова испанского специалиста пресс-служба клуба.

Матч «Спартака» против «Крыльев Советов» состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» в субботу, 9 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Главный тренер «Спартака» Абаскаль сделал важное заявление