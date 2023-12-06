Тикнизян: «Переход в европейский клуб — это шаг вперёд для любого футболиста»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян поделился мнением о том, нужно ли российским футболистам уезжать в Европу.

По мнению Тикнизяна, уровень футбола в европейских лигах выше, чем в РПЛ. Поэтому за рубежом россиянам будет легче развиваться.

«Нужно уезжать не потому, что здесь как-то плохо или что-то подобное, а потому, что переход в европейский клуб — это действительно шаг вперёд для любого футболиста. Когда я говорю о том, что нужно уезжать, то подразумеваю под этим только самое положительное», — цитирует Тикнизяна «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что сам Тикнизян намерен продолжить карьеру в Испании, однако клубы Ла Лиги не заинтересованы в его услугах.

В текущем сезоне Тикнизян провёл за «Локомотив» 22 матча, забил семь голов и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего игрока сборной Армении в 5 миллионов евро.