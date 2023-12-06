Быстров призвал вернуть систему «весна-осень» в РПЛ и Первой лиге

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров призвал вернуть систему «весна-осень» в первом и втором дивизионе чемпионата. Экс-игрок московского «Спартака» и петербургского «Зенита» привёл свои доводы.

«И для первой, и для второй лиги изменение системы чемпионата стало бы большим плюсом. Начали в начале года, закончили в конце – вот и прошел сезон», – приводит слова Быстрова Bobsoccer.

Ранее главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин раскритиковал руководство РПЛ за проведение матча с ЦСКА в условиях сильного снегопада. Напомним, после 10 декабря в чемпионате России наступит зимняя пауза.