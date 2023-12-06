Газзаев оценил скандальное поведение Абаскаля в Грозном

Экс-тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о будущем наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля после скандального матча против грозненского «Ахмата» (1:2).

«Был ли это последний матч Абаскаля на скамейке «Спартака»? Когда находишься в таком психологическом состоянии, объективно сложно управлять командой. Чересчур эмоционален. Поживем – увидим», - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в концовке первого тайма между Абаскалем и полузащитником «Ахмата» Бернардом Беришей возникла конфликтная ситуация. По ее итогам испанский специалист получил красную карточку.

«Спартак» принял решение по Абаскалю после скандала