Без «Спартака»: Газзаев назвал 5 претендентов на чемпионство в РПЛ

Бывший рулевой столичного ЦСКА Валерий Газзаев поделился мыслями о борьбе за чемпионство в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Чемпионат очень интересный. Плотность высокая. На титул претендуют «Краснодар», «Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив». В теории даже «Крылья» могут преподнести сюрприз весной», - цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

После 17 проведенных туров лидером является «Краснодар», на второй позиции располагается петербургский «Зенит», а топ-3 замыкает московское «Динамо». Последний тур перед зимним перерывом состоится в грядущий уик-энд.