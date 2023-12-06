Газзаев: «Зенит» закономерно проиграл «Локомотиву»

Экс-наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о недавнем поражении петербургского «Зенита» от «Локомотива» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги.

«Зенит» уступил «Локомотиву». Результат закономерен. Но пока рано говорить об игровом кризисе команды Сергея Семака. Питерцы всего в двух очках от лидирующего «Краснодара», - рассказал Газзаев в интервью «Спорт-Экспрессу».

После 17 туров Российской премьер-лиги «Зенит» набрал 33 очка и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака отстают от лидирующего «Краснодара» на два пункта.