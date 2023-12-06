В «Динамо» довольны текущей системой РПЛ

Дмитрий Гафин, который является членом совета директоров московского «Динамо», поделился мнением о погодных условиях во время проведения поединков 17-го тура чемпионата России.

«Мы живем в таком климате, в котором мы живем. Поэтому здесь удивляться нечему. Бывают такие матчи. Текущая система чемпионата нас устраивает», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».

По итогам 17 туров Российской премьер-лиги динамовцы набрали 31 балл и располагаются на третьей строчке в турнирной таблице. В следующем поединке чемпионата страны подопечные Марцела Лички на выезде сыграют против воронежского «Факела».