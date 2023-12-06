Газзаев - о матче ЦСКА и «Ростова»: «Кому нужен такой футбол?»

Экс-рулевой московского ЦСКА Валерий Газзаев высказался о недавнем поединке между «армейцами» и «Ростовом» в условиях сильного снегопада.

«Я не понял, почему судья принял решение проводить в таких условиях матч. Кому нужен такой футбол?! Это едва ли можно назвать зрелищем. Игру надо было переносить, например, на март», - приводит слова эксперта «Спорт-Экспресс».

Поединок прошел на стадионе «Открытие Банк Арена» в минувший уик-энд и завершился победой «армейцев» со счетом 2:0. Заключительный тур чемпионата России перед зимним перерывом состоится в ближайший уик-энд.