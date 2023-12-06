Колыванов оценил перспективы Тюкавина

Экс-игрок московского «Динамо» Игорь Колыванов поделился мнением о нападающем «бело-голубых» Константине Тюкавине.

«Тюкавин - один из самых талантливых российских нападающих. 21 год, вся карьера впереди. Нападающий он острый, умеет и отдать, и принять, и развернуться. Рад, что он остался в «Динамо», - передает слова эксперта «Чемпионат».

Напомним, что Тюкавин стал лауреатом премии «Большая пятёрка».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги 21-летний нападающий сыграл 17 поединков. Форвард записал на свой счет восемь забитых мячей и четыре результативные передачи.