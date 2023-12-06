Сёмин оценил шансы в матче «Краснодар» - ЦСКА

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от матча 18-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и столичным ЦСКА.

«Краснодар» и ЦСКА - две совершенно равных команды. Сложно что-то предугадать. Но «Краснодар» - лидер. Давит первая строчка на «Краснодар» или нет, мы определимся в конце чемпионата», - передает слова специалиста «Чемпионат».

Матч «Краснодара» против ЦСКА состоится 10 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени. В преддверии поединка хозяева лидируют в турнирной таблице Премьер-лиги, а «армейцы» занимают пятое место.