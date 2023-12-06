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Бывший игрок «Кубани» сделал прогноз на матч «Краснодар» – ЦСКА эксклюзив

06 Декабря 2023 • 11:48 Комментировать

Экс-полузащитник краснодарской «Кубани» и ростовского СКА Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался о «Краснодаре» и ЦСКА в преддверии их очного матча в 18-м туре РПЛ.

- Поведение Кордобы говорит о многом. В команде, которая идёт к лидерству и к чемпионству, не может такого быть.  Там люди должны быть пропитаны общей идеей, дорожить именем клуба и болельщиками, да себя любить в конце-то концов. Так взять и подвести команду… Говорили, что Кордоба типа незаменимый, а «Краснодар» без него вышел и обыграл «Оренбург». Что, играли хуже, чем с Кордобой? Не хуже – такая же игра была.

В следующем туре, я думаю, «Краснодару» придётся сложнее. ЦСКА ниже определённой планки не опускается. Да, у них проблемы с составом, со скамейкой, но чувствуется, что игроки там верят тренеру и будут за него биться. Желание, самоотдача, самоотверженность – это всё у ЦСКА есть.

Я бы сказал, шансы 50 на 50. «Краснодар» по людям не хуже, но и ЦСКА не хуже. Исход будет зависеть не от того, кто больше может, потому что они одинаковые, а от того, кто больше хочет. Ничья, по-моему, станет оптимальным результатом и для тех, и для других, – сказал Чугунов.

Матч «Краснодар» – ЦСКА состоится в воскресенье, 10 декабря, в 19:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Чемпионат России РПЛ Александр Чугунов ещё теги
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