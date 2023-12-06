«Спартак» начал поиски спортивного директора среди иностранцев

Московский «Спартак» подыскивает нового спортивного директора среди иностранных функционеров. Об этом стало известно журналистам Metaratings.ru.

Напомним, что с сентября прошлого года пост спортивного директора «красно-белых» занимает Пол Эшуорт. В конце ноября появилась информация, что в клубе серьезно урезали его обязанности.

По итогам 17 туров нынешнего розыгрыша Российской премьер-лиги «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице. В ближайшем поединке подопечные Гильермо Абаскаля на домашнем стадионе «Открытие Банк Арена» примут самарские «Крылья Советов». Игра пройдет 9 декабря.

«Спартак» принял решение по Абаскалю после скандала