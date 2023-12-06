Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стипиди: «Все накинулись на Шафеева, но судья не может сам перенести матч» эксклюзив

06 Декабря 2023 • 11:33 Комментировать (1)

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал ситуацию вокруг матча ЦСКА – «Ростов».

- Надо валенки выдавать и полушубки. Разве это футбол был в Калининграде, в матче ЦСКА – «Ростов»? Тренеры сами перед игрой говорят, что играть невозможно. Находятся на стадионе президент РПЛ, делегат матча – и решают проводить матч. Это разве нормально? Из зрителей кто придёт на стадион? После слов Карпина, которые он не побоялся сказать на всю страну, стрелки перевели на Шафеева. Нашли виновного, да? Шафеев отсудил матч на безобразном поле в тяжелейших условиях. И арбитр не может сам перенести игру. В первую очередь сейчас делегат матча это решает. А инспектор не присутствует на стадионе – он смотрит игру по телевизору. Такое решение приняли в этом году – для чего, не знаю. В Германии делегат матча спокойно принял решение, и матч «Баварии» с «Унионом» был перенесён, потому что играть там нельзя было. Вот и всё. Почему у нас это не мог сделать делегат матча, непонятно. Есть же правила. В летнее время, если одна треть футбольного поля залита водой, играть нельзя. А почему сейчас нельзя принять решение о переносе матча, если практически всё поле непригодно к проведению матча?

У меня был случай, когда я в начале апреля судил матч «Лада-Тольятти-ВАЗ» – «Энергия» Камышин в Первой лиге. Мы приехали в Тольятти, накануне дня игры была прекрасная погода, всё нормально. Утром встали – по колено снега и метель. Мы приехали на стадион, провели совещание, расчистили поле, красный мяч принесли. Начали матч. Но через десять минут такая метель пошла, что даже мне тяжело было поднять голову, не то что играть футболистам. И я остановил матч – к большому неудовольствию инспектора, который пытался на меня воздействовать, чтобы я продолжил игру. Тренеры подошли ко мне и сказали большое спасибо за то, что я принял такое решение. Через две недели мы этот матч доиграли. Я снова приехал в Тольятти, осудил игру, и всё было нормально. Никаких травм не случилось, были хорошие условия для футболистов и болельщиков. И Толстых, руководитель ПФЛ в то время, не поругал меня, не сказал: «Ты что сделал?».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Ростов Чемпионат России РПЛ Павел Стипиди Рафаэль Шафеев ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
One Live
06 Декабря 2023 в 12:43
В РПЛ просто работают ленивые чудаки на букву "М" , вот и все!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 06 Декабря
12:41 · Россия. Премьер-лига
Без «Спартака»: Газзаев назвал 5 претендентов на чемпионство в РПЛ
12:35 · Россия. Премьер-лига
Газзаев: «Зенит» закономерно проиграл «Локомотиву»
12:30 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» довольны текущей системой РПЛ
12:24 · Россия. Премьер-лига
Газзаев - о матче ЦСКА и «Ростова»: «Кому нужен такой футбол?»
12:19 · Россия. Премьер-лига
Смолов: «Нынешний сезон РПЛ - самый конкурентный за пять лет»
12:12 · Россия. Премьер-лига
Смолов высказался о шансах «Динамо» стать чемпионом
12:08 · Россия. Премьер-лига
Сенников: «ЦСКА может преподнести «Краснодару» сюрприз»
12:02 · Россия. Премьер-лига
Колыванов оценил перспективы Тюкавина
11:54 · Россия. Премьер-лига
Сёмин оценил шансы в матче «Краснодар» - ЦСКА
11:53 · Россия. Премьер-лига
Агент Клаудиньо подтвердил возможный переход игрока «Зенита» в «Интернасьонал»
11:48 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок «Кубани» сделал прогноз на матч «Краснодар» – ЦСКА эксклюзив
11:47 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» начал поиски спортивного директора среди иностранцев
11:37 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» не исключили возможное подписание Сутормина
11:27 · Россия. Премьер-лига
Радимов считает, что футболу в России нужна реформа
11:21 · Россия. Премьер-лига
Агент высказался об интересе «Краснодара» к полузащитнику «Олимпиакоса» Бьелю
Все новости
Рекомендуем