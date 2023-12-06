Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал ситуацию вокруг матча ЦСКА – «Ростов».

- Надо валенки выдавать и полушубки. Разве это футбол был в Калининграде, в матче ЦСКА – «Ростов»? Тренеры сами перед игрой говорят, что играть невозможно. Находятся на стадионе президент РПЛ, делегат матча – и решают проводить матч. Это разве нормально? Из зрителей кто придёт на стадион? После слов Карпина, которые он не побоялся сказать на всю страну, стрелки перевели на Шафеева. Нашли виновного, да? Шафеев отсудил матч на безобразном поле в тяжелейших условиях. И арбитр не может сам перенести игру. В первую очередь сейчас делегат матча это решает. А инспектор не присутствует на стадионе – он смотрит игру по телевизору. Такое решение приняли в этом году – для чего, не знаю. В Германии делегат матча спокойно принял решение, и матч «Баварии» с «Унионом» был перенесён, потому что играть там нельзя было. Вот и всё. Почему у нас это не мог сделать делегат матча, непонятно. Есть же правила. В летнее время, если одна треть футбольного поля залита водой, играть нельзя. А почему сейчас нельзя принять решение о переносе матча, если практически всё поле непригодно к проведению матча?

У меня был случай, когда я в начале апреля судил матч «Лада-Тольятти-ВАЗ» – «Энергия» Камышин в Первой лиге. Мы приехали в Тольятти, накануне дня игры была прекрасная погода, всё нормально. Утром встали – по колено снега и метель. Мы приехали на стадион, провели совещание, расчистили поле, красный мяч принесли. Начали матч. Но через десять минут такая метель пошла, что даже мне тяжело было поднять голову, не то что играть футболистам. И я остановил матч – к большому неудовольствию инспектора, который пытался на меня воздействовать, чтобы я продолжил игру. Тренеры подошли ко мне и сказали большое спасибо за то, что я принял такое решение. Через две недели мы этот матч доиграли. Я снова приехал в Тольятти, осудил игру, и всё было нормально. Никаких травм не случилось, были хорошие условия для футболистов и болельщиков. И Толстых, руководитель ПФЛ в то время, не поругал меня, не сказал: «Ты что сделал?».