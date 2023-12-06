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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Радимов считает, что футболу в России нужна реформа

06 Декабря 2023 • 11:27 Комментировать

Экс-игрок петербургского «Зенита» Владислав Радимов считает, что футболу в России необходима реформа.

«Я бы вернулся на систему «весна - осень». Для РПЛ нет никакой разницы. Сейчас нет никакого смысла подстраиваться под Европу. В футбол лучше играть летом. Все видели матч ЦСКА - «Ростов», - приводит слова эксперта телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что поединок ЦСКА против «Ростова» прошел в условиях сильного снегопада. Заключительный тур Российской премьер-лиги перед зимним перерывом состоится в ближайший уик-энд. Лидером чемпионата страны является «Краснодар», вторым идет «Зенит».

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Евро-Футбол.Ру,
Владислав Радимов
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