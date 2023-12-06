Названа главная цель «Спартака» в зимнее трансферное окно

Московский «Спартак» определился с приоритетной целью в зимнее трансферное окно.
По сообщениям журналистов Metaratings.ru, руководство столичного клуба хочет усилить атакующую линию команды. «Красно-белые» подыскивают нового центрального нападающего. В настоящий момент на острие атаки «народной команды» играют Александр Соболев и Павел Мелёшин.
После 17 проведенных туров чемпионата России спартаковцы занимают седьмое место в турнирной таблице. В заключительном матче перед зимним перерывом подопечные Гильермо Абаскаля на домашнем стадионе примут самарские «Крылья Советов».
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