«Спартак» принял решение по Абаскалю после скандала

Стало известно будущее наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля.

По сообщениям журналистов «Спорт-Экспресса», руководство московского клуба приняло решение, что испанский специалист продолжит работать с командой минимум до завершения нынешнего сезона. Досрочный уход Абаскаля может спровоцировать только череда провальных результатов «красно-белых».

В клубе считают, что Гильермо ставит команде зрелищную игру и создает грамотный спортивный проект вокруг российского костяка.

По итогам 17 туров Премьер-лиги «Спартак» набрал 27 баллов и занимает седьмое место в турнирной таблице.

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