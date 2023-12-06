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Масалитин отреагировал на желание Вагнера Лава вернуться в ЦСКА эксклюзив

06 Декабря 2023 • 13:18 Комментировать

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на желание Вагнера Лава вернуться в «армейский» клуб.

«Для селекционера, который отвечает за Латинскую Америку, – это самый оптимальный вариант. В плане игры, чтобы Вагнер закончил красиво, можно пригласить. Чтобы в весенней части он выходил на замену. Но это не путь развития, это помочь человеку, чтобы красиво закончил. У Вагнера очень хороший шлейф в чемпионате России, все его приходы были положительные для ЦСКА. Победа в Кубке УЕФА, много голов, пользы принёс команде», — сказал Масалитин.

Ранее агент Вагнера Лава признался, что игрок получает приглашения от разных команд, но хочет вернуться в ЦСКА.


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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Вагнер Лав Валерий Масалитин РПЛ ещё теги
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