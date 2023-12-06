Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на желание Вагнера Лава вернуться в «армейский» клуб.

«Для селекционера, который отвечает за Латинскую Америку, – это самый оптимальный вариант. В плане игры, чтобы Вагнер закончил красиво, можно пригласить. Чтобы в весенней части он выходил на замену. Но это не путь развития, это помочь человеку, чтобы красиво закончил. У Вагнера очень хороший шлейф в чемпионате России, все его приходы были положительные для ЦСКА. Победа в Кубке УЕФА, много голов, пользы принёс команде», — сказал Масалитин.

Ранее агент Вагнера Лава признался, что игрок получает приглашения от разных команд, но хочет вернуться в ЦСКА.