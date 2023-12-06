Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что молодые игроки команды должны уходить из клуба.

«Если есть возможность, они не то, чтобы уходить, они убегать должны из ЦСКА. Если они хотят дальше расти, при нынешней ситуации надо просто бежать! Сколько сидел уже тот же Яковлев? Сколько Ермакова на скамейке маринуют?

Тебе дают шанс, ты его не используешь, сегодня ты его используешь, а потом нет. Ну на то она и молодость, да, трудно выходить в основе. Где тот же Мелёшин? Много его в «Спартаке? Где будет форму набирать тот же Кокшаров? У него шанс появился, Кордобу дисквалифицировали, но всё равно сядет. Я не понимаю, где молодым развиваться.

Я не понимаю руководство! Ребята, ну вы чего? Дайте им шанс, и молодёжь будет подпирать их всех, а не просто сидеть на лавочке и не думать куда в аренду уйти или ещё что-то. Зачем тогда академии работают? А у нас получается, лучше среднего иностранца пригласить», — сказал Масалитин.