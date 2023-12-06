Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Масалитин – о молодёжи ЦСКА: «Если есть возможность, они не то, чтобы уходить, они убегать должны» эксклюзив

06 Декабря 2023 • 12:58 Комментировать

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что молодые игроки команды должны уходить из клуба.

«Если есть возможность, они не то, чтобы уходить, они убегать должны из ЦСКА. Если они хотят дальше расти, при нынешней ситуации надо просто бежать! Сколько сидел уже тот же Яковлев? Сколько Ермакова на скамейке маринуют?

Тебе дают шанс, ты его не используешь, сегодня ты его используешь, а потом нет. Ну на то она и молодость, да, трудно выходить в основе. Где тот же Мелёшин? Много его в «Спартаке? Где будет форму набирать тот же Кокшаров? У него шанс появился, Кордобу дисквалифицировали, но всё равно сядет. Я не понимаю, где молодым развиваться.

Я не понимаю руководство! Ребята, ну вы чего? Дайте им шанс, и молодёжь будет подпирать их всех, а не просто сидеть на лавочке и не думать куда в аренду уйти или ещё что-то. Зачем тогда академии работают? А у нас получается, лучше среднего иностранца пригласить», — сказал Масалитин.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Валерий Масалитин РПЛ ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 06 Декабря
14:08 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «Динамо» сто процентов поборется за чемпионство»
13:57 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Слуцкому надо дальше лазить по деревьям и кошек ловить»
13:56 · Россия. Премьер-лига
Бубнов: «Никакого преимущества у «Ахмата» в матче со «Спартаком» не было»
13:50 · Россия. Премьер-лига
Журналист заявил, что Абаскаль не нужен испанским клубам
13:44 · Россия. Премьер-лига
Смолов оценил сериал «Слово пацана»
13:39 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, где «Спартак» поведёт зимний сбор
13:35 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Рубина» Иванов: «Я не сказал бы, что Бериша — самый провоцирующий игрок в РПЛ»
13:22 · Россия. Премьер-лига
Акинфеев объяснил, почему стал вратарём
13:16 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль высказался о проведении матчей РПЛ в морозную погоду
13:16 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян: «Переход в европейский клуб — это шаг вперёд для любого футболиста»
13:14 · Россия. Премьер-лига
Быстров – о стыке Пиняева с Клаудиньо: «Однозначно красная»
13:08 · Россия. Премьер-лига
Быстров призвал вернуть систему «весна-осень» в РПЛ и Первой лиге
13:01 · Россия. Премьер-лига
Газзаев оценил скандальное поведение Абаскаля в Грозном
12:41 · Россия. Премьер-лига
Без «Спартака»: Газзаев назвал 5 претендентов на чемпионство в РПЛ
12:35 · Россия. Премьер-лига
Газзаев: «Зенит» закономерно проиграл «Локомотиву»
Все новости
Рекомендуем