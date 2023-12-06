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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» запускает продажу билетов на матчи в кредит

06 Декабря 2023 • 10:45 Комментировать

Пресс-служба петербургского «Зенита» выступила с заявлением. В публикации «сине-бело-голубых» говорится, что отныне билеты и абонементы на матчи команды можно приобрести в кредит. Минимальный размер – две тысячи рублей. Срок кредита – от 6 до 36 месяцев.

«Это прекрасная возможность позволить себе лучшее. Посетить бизнес-клубы «Газпром Арены», где вас ждут самые комфортные места на стадионе и рестораны с премиальным обслуживанием, развлекательной программой и автограф-сессиями игроков», - говорится в сообщении петербургского клуба.

Напомним, что «Зенит» пять раз подряд становился чемпионом Российской премьер-лиги. В нынешнем розыгрыше чемпионата подопечные Сергея Семака занимают второе место, отставая о лидирующего «Краснодара» на два балла. В заключительном матче перед зимним перерывом «сине-бело-голубые» на домашнем стадионе примут «Пари НН».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит
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